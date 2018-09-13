​Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». Жюри рассмотрело 130 проектов.



– Социальные проекты, представленные на конкурс, очень разноплановые, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – Это и помощь пожилым людям, детям, животным, и профилактическая и профориентационная работа, и работа в экологическом направлении, и вовлечение в волонтерство людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня наши добровольцы берут на себя серьезную социальную нагрузку, и их деятельность высоко оценивается и на региональном, и на федеральном уровне.



Конкурсная комиссия рассматривала проекты в их практической реализации. Волонтеры должны были не только обосновать актуальность своей работы, но и показать, каких результатов они добились.



Проекты-победители будут участвовать в федеральном этапе конкурса. Он пройдет 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев.



Победителями регионального этапа конкурса названы:



в номинации «Рожденные помогать» – Елена Афрова, проект «Центр реабилитации животных «Верность»;



в номинации «Уверенные в будущем» – Лариса Павлова, проект «Дорогами памяти»;



в номинации «Помощь детям» – Надежда Лаврова, проект «Безопасное детство»;



в номинации «Организатор добровольчества» – Екатерина Лапина, проект «Добровольческий центр «Медведь»;



в номинации «Общее дело» – Алена Смирнова, проект «Методический комплекс по волонтерской деятельности»;



в номинации «Оберегая сердцем» – Надежда Ивашенцева, проект по популяризации донорского и волонтерского движения среди молодежи Гаврилов-Ямского района «Без лишних слов»;



в номинации «Говорит волонтер» – Ксения Яснова, проект «Молодежное радио «МОРС»;



в номинации «Вокруг меня» – Анна Савчук, проект по благоустройству молодежных спортивных площадок в рамках открытого фестиваля неформальных молодежных движений «Экстрим Фест»;



в номинации «Волонтерский центр» – волонтерский факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.



Справка



Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» – социальный лифт для волонтеров, который входит в платформу «Россия – страна возможностей». Он является ключевым событием Года добровольца (волонтера).



В этом году конкурс запущен в новом формате: 12 обновленных номинаций, создана программа акселерации – трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов.



Участие в конкурсе могут принять все – как юридические лица, так и физические в возрасте от 8 лет.