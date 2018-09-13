|Департамент государственной службы занятости Ярославской области пересмотрел размер действующей в регионе квоты по привлечению иностранных работников. В настоящее время она составляет 408 человек.
– Мы регулярно ведем мониторинг этого направления, выясняем намерения работодателей, чтобы корректировать квоту в соответствии с реальной потребностью, – рассказала директор департамента Лаура Зудина. – По состоянию на 31 августа в регионе она использована на 45 процентов.
Работодателям, привлекающим трудовых мигрантов, департамент направил письма с уведомлением о том, что от квоты, которая не будет использована до конца года, необходимо отказаться – частично или полностью. Четверо работодателей уже подтвердили свой отказ – в общей сложности на 63 иностранных работника. В результате межведомственная комиссия приняла решение о снижении квоты на этот год на 17 процентов.
Заявка об уменьшении региональной квоты будет направлена на утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:00
19 просмотров
2018.09.13 В Рыбинске завершен капитальный ремонт семи многоквартирных домов2018.09.13 Людям зрелого возраста помогли сделать первый шаг в открытии своего дела2018.09.13 Завершен региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018»2018.09.13 Ярославских школьников учат безопасному поведению на дорогах2018.09.13 В Ярославль приехали звезды отечественной сосудистой хирургии