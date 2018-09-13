​В Ярославском бизнес-инкубаторе стартовала программа «Серебряный бизнес» для людей зрелого возраста, планирующих открыть свое дело. Ее цель – помочь реализовать жизненную стратегию людям старше 45 лет, поддерживая их на каждом этапе предпринимательского пути. Организаторы программы – ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» и Ярославское региональное отделение партии «Единая Россия» (Предпринимательская платформа).



– Поддержка предпринимательской инициативы – важное направление деятельности Правительства Ярославской области, поскольку малый и средний бизнес является значимым сегментом экономики региона, – открывая мероприятие, отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Идет плановая работа по созданию комфортных условий для запуска бизнеса всеми категориями предпринимателей, в том числе людьми зрелого возраста. Уверена, что они способны стать серьезным ресурсом, который сыграет определенную роль в развитии экономики области.



Более 20 будущих предпринимателей прошли первую ступень обучения, где выбрали жизнеспособную бизнес-идею. Тренинг провели сотрудники ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» по программе «Генерация бизнес-идеи», разработанной федеральной Корпорацией МСП.



– Идею программы «Серебряный бизнес» мы проработали совместно с Правительством региона, – рассказал координатор Предпринимательской платформы Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Артур Ефремов. – Сейчас вносятся определенные изменения в пенсионное законодательство. Мы считаем, что жители области, имеющие планы после 50 – 55 лет более свободно заниматься собой, могут попробовать себя на предпринимательской ниве. Можно начать с самозанятости, сейчас в этой сфере также обновляется законодательство.



Следующим этапом станет 5-дневная обучающая программа «Азбука предпринимателя», участники которой напишут бизнес-планы. Они потребуются не только для успешного создания своего дела, но и для получения гранта службы занятости региона.