​В Рыбинске ведется приемка объектов региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов 2018 года. На этой неделе комиссии выйдут сразу на семь из них, в том числе – на пятиэтажный дом №7а по улице Глеба Успенского.



– Работы здесь начались в июле, а завершиться должны были в октябре, – рассказал инженер службы строительного контроля регионального фонда содействия капремонту МКД Иван Липницкий. – Подрядная организация ООО «Промстрой» выполнила капремонт с опережением графика и, что важно, на очень высоком качественном уровне. Никаких замечаний у нас к подрядчику не было. Во время ремонта не допущено протечек и иного повреждения имущества.



Пятиэтажный жилой дом №7а по улице Глеба Успенского построен в 1959 году. В 2018-м краткосрочным областным планом капитального ремонта здесь были предусмотрены кровельные работы. По словам жителей, крыша давно нуждалась в замене, в квартирах на верхних этажах дома во время дождей были протечки.



– Покрытие кровли мы заменили полностью, – рассказал инженер Евгений Гладков. – Также полностью обновлена стропильная система, выполнено утепление, капремонт вентиляционных шахт – словом, все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией.



В приемочную комиссию вошли представители подрядчика, регионального фонда, собственников, управляющей компании и районной администрации. Объект сдан без замечаний.



Всего в этом году в Рыбинске запланировано 95 видов работ.