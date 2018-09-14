В Ярославле состоялось первое заседание общественного совета при региональном департаменте охраны объектов культурного наследия. Основными стали вопросы организации дальнейшей работы. В планах – выработка рекомендаций департаменту по наиболее важным и сложным направлениям, общественная оценка проектов нормативных правовых актов и участие в их разработке.



– При решении самых актуальных вопросов, связанных с культурно-историческим наследием, необходимо учитывать мнение общественности, – отметил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Создание общественного совета поможет усовершенствовать работу по сохранению памятников истории и культуры региона.



Председателем общественного совета при департаменте стал заведующий кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, кандидат исторических наук Андрей Данилов.



– Общественный совет нацелен содействовать департаменту в решении всех спектров вопросов в области охраны объектов культурного наследия, – подчеркнул Андрей Данилов. – Уверен, что взаимодействие власти с общественностью будет слаженным и продуктивным.



Обсудили участники совещания и схемы взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на сохранение исторического и архитектурного наследия в регионе.



На территории Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, и каждый из них подлежит охране со стороны госорганов. Благодаря активности общественных помощников в ряде случаев удалось предотвратить и пресечь нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия.



Помимо общественного совета департамент продолжает прорабатывать проект по созданию научно-методического совета, в состав которого войдут ведущие специалисты в вопросах сохранения объектов культурного наследия. Его действия будут направлены на принятие взвешенных решений в спорных вопросах, касающихся памятников истории и культуры. Также департамент продолжает работу над созданием института общественных инспекторов. Такого инструмента для реализации задач по охране памятников нет ни в одном регионе.