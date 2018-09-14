​Завершены работы на аварийном участке канализационного коллектора в Мышкине. Авария произошла прошлой зимой, когда на самотечном канализационном коллекторе, который проходит вдоль Ананьинского ручья, потекли канализационные стоки. Чтобы не допустить их попадания в Волгу, аварийная бригада в сильный мороз оперативно прочистила и обследовала старую трубу.



– После тщательного обследования был определен аварийный участок, – рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков. – На сегодня старая керамическая труба диаметром 250 миллиметров, проложенная с нарушениями строительных норм и правил, заменена на новую полиэтиленовую. Также в ближайшее время на канализационной станции будет установлено резервное насосное оборудование.



Кроме того, в процессе подготовительных работ было отремонтировано 13 полуразрушенных канализационных колодцев, проведена их прочистка, а все колодцы были закрыты люками.



Все это позволит подготовить канализационную систему Мышкина к работе в зимний период и предотвратить попадание дополнительного притока дождевых талых вод в систему городской канализации.



Мероприятия по замене канализационной трубы и ремонту канализационной системы в Мышкине проводятся ГП ЯО «Северный водоканал» в рамках подготовки водопроводно-канализационного хозяйства к работе в осенне-зимний период. До наступления зимы Северный водоканал прилагает все усилия для того, чтобы ликвидировать как можно больше проблемных участков в муниципальных районах.



Справка



В соответствии с областным законом о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения все водохозяйство региона с 1 января 2019 года будет разделено на северный и южный участки. Опорным у северного станет Рыбинский водоканал, а у южного – Ярославский водоканал.



Решение о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на областной уровень направлено на выполнение регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая Волга».