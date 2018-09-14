​С начала года по материалам инспекции административно-технического надзора Ярославской области возбуждено 187 исполнительных производств. Взыскано штрафов более чем на 400 тысяч рублей. Таковы итоги работы региональной инспекции административно-технического надзора и областного управления Федеральной службы судебных приставов. Результаты были озвучены на прошедшем накануне межведомственном совещании.



Представители ведомств проанализировали деятельность по принудительному исполнению постановлений в рамках дел об административных правонарушениях в сфере регистрационных действий в отношении самоходной техники. Особое внимание при этом было уделено развитию электронного документооборота, а именно – возможности использования сведений службы судебных приставов в системе межведомственного электронного взаимодействия «Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству».



– Развитие электронного документооборота ускорит процедуру поступления на исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, постановлений о запретах на проведение регистрационных действий в отношении самоходной техники, снизит риски подделки или утраты исполнительных документов. Также это минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором, и затраты на отправку заказной корреспонденции, – пояснил заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области Дмитрий Бурцев.



Участники встречи решили: необходимо продолжать совершенствовать механизм взаимодействия сотрудников инспекции и службы судебных приставов с целью повышения результативности, в том числе в отношении развития электронного документооборота.