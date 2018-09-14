|В Ярославской области продолжается инвентаризация объектов недвижимости. Работа идет в рамках подготовки к проведению мероприятий по кадастровой оценке, которые стартуют в регионе уже в следующем году. Главная цель – устранить несоответствия и технические ошибки в данных об объектах недвижимости.
– Департамент имущественных и земельных отношений провел большую работу по оптимизации межведомственного взаимодействия с региональными управлениями Росреестра, налоговой службы, филиалом ФКП Росреестра и органами власти всех муниципальных образований. Это позволило провести анализ актуальных сведений об объектах недвижимости и внести коррективы в их характеристики. И, надо отметить, они оказались существенными, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Достоверная и полная информация необходима для повышения качества определения стоимости объектов недвижимости. Поэтому крайне важно, чтобы она была справедливой. Мы делаем все, чтобы свести до минимума возможные ошибки и уменьшить количество случаев оспариваний в судах кадастровой стоимости объектов.
За восемь месяцев этого года были уточнены сведения Единого государственного реестра недвижимости, касающиеся 161 земельного участка в регионе. Кроме того, выявлены почти две тысячи участков, сведения о кадастровой стоимости которых отсутствуют. Совместно со специалистами налоговой службы была уточнена информация в отношении еще 609 участков. А благодаря разъяснительной работе, проводимой органами местного самоуправления, в единый реестр были внесены дополнительные сведения о правообладателях 6111 земельных участков.
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