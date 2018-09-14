​Два ярославских проекта стали лауреатами всероссийских премий – «События России» и «Маршруты России». Итоги были подведены в рамках международной выставки «Отдых» в Москве.



Гастрономический тур «Трапеза по-ярославски» стал обладателем Гран-При Всероссийской туристской премии «Маршруты России». Это совместный проект Ярославского музея-заповедника и ресторана «Ванильное небо».



А День рождения Золотого кольца получил второе место в номинации «События деловой направленности в сфере туризма и гостеприимства» премии «События России». Впервые этот праздник прошел в 2017 – юбилейном для маршрута – году. Проект рассчитан на реализацию во всех городах и регионах Золотого кольца России.



– Победа двух проектов – очень хороший результат, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В регионе взято правильное направление на формирование событийной повестки в рамках туристического бренда территории. Мы готовы и впредь поддерживать перспективные проекты, способные работать на имидж Ярославской области и привлекать туристов.



Напомним, также в рамках выставки подведены итоги Национального рейтинга развития событийного туризма. Наш регион занял в нем 6-е место, поднявшись на две строчки по сравнению с прошлым годом.