​Сегодня 40 старшеклассников в рамках круглого стола «Формула успеха: как создать бизнес с нуля» посетили одно из крупных предприятий Рыбинского района – ООО «Компания Дизель».



Помимо экскурсии на производственную площадку для школьников организовали встречу с директором компании Андреем Шепеляевым и руководителями других предприятий региона. Беседа прошла в свободной, неформальной обстановке. Ребята смогли задать интересующие их вопросы, обсудили темы создания и успешного продвижения бизнеса.



– На ПМЭФ-2018 губернатором области Дмитрием Мироновым и ректорами трех вузов региона было подписано соглашение о создании Ассоциации технологического развития, одна из задач которой – кадровое обеспечение промышленности, – сказал председатель комитета развития промышленности регионального департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – При поддержке инвестиционного блока Правительства Ярославской области проводится комплексная работа вместе с вузами и предприятиями по подготовке кадров для промышленности, регулярно организуются дни открытых дверей на промпредприятиях. Это один из методов профориентации молодого поколения.



Рассказали школьникам и о том, как можно стать предпринимателем, какие существуют сложности в ведении бизнеса и какие меры поддержки оказывает государство бизнесменам.



А накануне с работой «Компании Дизель» познакомились участники форума «Новационные технологии в энергетическом секторе – 2018», который проходит в эти дни в Тутаевском районе. Участниками форума стали порядка двухсот представителей энергетической отрасли из 26 городов и трех стран. Их вниманию были представлены новые разработки энергетического оборудования: газопоршневые электростанции, автономные гибридные источники питания с возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, на территории завода был организован тест-драйв вездехода «Шерп».



В ближайшее время увидеть особенности производства «Компании Дизель» сможет любой желающий – в рамках Дня промышленности Ярославской области это и другие ведущие предприятия региона откроют свои двери для экскурсионных групп. График экскурсий и запись в группы появятся после 20 сентября на сайте Дня промышленности: http://деньпромышленности.рф/.