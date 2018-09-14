​Концертом с участием одного из крупнейших симфонических коллективов страны – академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии им. М. Ростроповича открылся 13 сентября новый, 81-й сезон в Ярославской государственной филармонии.



– Ярославская филармония ежегодно знакомит своих слушателей с произведениями музыкальной культуры разных эпох, стилей и жанров, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Открытие очередного филармонического сезона, являющегося, безусловно, ярким событием культурной жизни региона, состоялось, а значит, впереди еще много концертов и творческих встреч. Особенно приятно, что новый сезон стартовал выступлением крупнейшего симфонического коллектива современной России. Уверена, что предстоящий сезон будет интересным, насыщенным и богатым на события. Желаю слушателям новых музыкальных впечатлений, а коллективу филармонии – новых идей, начинаний и открытий!



В концертной программе, посвященной открытию сезона, прозвучали два знаменитых сочинения музыкального искусства позапрошлого столетия: «Пасторальная» симфония Л. Бетховена и Концерт для скрипки с оркестром П.И. Чайковского. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный артист России Александр Скульский, сольную партию исполнил яркий представитель русской скрипичной школы Иван Почекин.



В новом сезоне Ярославская филармония предлагает жителям и гостям города широкий спектр направлений академической музыки во всем многообразии жанров, стилей и эпох мировой музыкальной культуры.



Это и давно ставшие визитными карточками региона фестиваль Юрия Башмета и «Джаз над Волгой», и традиционный фестиваль искусств «Преображение», и недавно стартовавший проект Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал», который в новом сезоне расширит свою географию, масштаб и репертуар.



Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр представит программы к 120-летию Джорджа Гершвина, к 100-летию Ленинского комсомола, «Рождественский концерт» памяти великого дирижера Геннадия Рождественского.



С концертами в Ярославской филармонии в новом сезоне побывают академическая симфоническая капелла России, оркестр народных инструментов им. Осипова, «Вивальди-оркестр» и Светлана Безродная, «Фонограф джаз-бэнд» и Сергей Жилин, Граф Муржа (скрипка), Константин Лифшиц (фортепиано). Свои юбилеи отметят филармоническая хоровая капелла «Ярославия», ансамбль русских народных инструментов «Серпантин», заслуженный артист России Владимир Попов.



Кроме того, в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» в октябре Ярославль посетит симфонический оркестр Московской филармонии под управлением народного артиста России Юрия Симонова, в Рыбинске и Мышкине пройдут концерты камерного оркестра «Musica Viva» (дирижер и солист – народный артист России Александр Рудин), а в Тутаеве и Угличе состоятся выступления ансамбля солистов государственного академического оркестра народных инструментов «Россия» им. Л. Зыкиной.