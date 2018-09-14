​Уважаемые работники, ветераны лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности!



Примите поздравления с профессиональным праздником!



Лес для России был и остается бесценным богатством, требующим бережного отношения и рационального использования.



Ярославские специалисты отрасли со знанием дела и высокой ответственностью подходят к решению порученных задач.



Вашим трудом сохраняется природное достояние региона, обеспечивается его эффективный хозяйственный оборот. Лесопромышленный комплекс вносит большой вклад в обеспечение экологического благополучия, экономическое развитие области.



Желаю всем труженикам леса здоровья, счастья и новых профессиональных достижений!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов