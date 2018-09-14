​Уважаемые работники, ветераны лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Лес для России был и остается бесценным богатством, требующим бережного отношения и рационального использования.

Ярославские специалисты отрасли со знанием дела и высокой ответственностью подходят к решению порученных задач.

Вашим трудом сохраняется природное достояние региона, обеспечивается его эффективный хозяйственный оборот. Лесопромышленный комплекс вносит большой вклад в обеспечение экологического благополучия, экономическое развитие области.

Желаю всем труженикам леса здоровья, счастья и новых профессиональных достижений!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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