|Уважаемые работники, ветераны лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Лес для России был и остается бесценным богатством, требующим бережного отношения и рационального использования.
Ярославские специалисты отрасли со знанием дела и высокой ответственностью подходят к решению порученных задач.
Вашим трудом сохраняется природное достояние региона, обеспечивается его эффективный хозяйственный оборот. Лесопромышленный комплекс вносит большой вклад в обеспечение экологического благополучия, экономическое развитие области.
Желаю всем труженикам леса здоровья, счастья и новых профессиональных достижений!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 08:00
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