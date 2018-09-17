Получить разрешение на установку рекламы теперь можно через многофункциональные центры.



– Мы работаем в направлении максимального упрощения процедуры оформления документов, – рассказал директор областного департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Заключено дополнительное соглашение с МФЦ на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории региона. С полным перечнем необходимых для этого документов можно ознакомиться непосредственно в центрах.



Также в МФЦ теперь могут встать на учет граждане, желающие приобрести находящиеся в областной собственности земельные участки для индивидуального жилищного строительства.



Кроме того, в центрах оформляют документы на земельные участки, находящиеся в областной собственности, в аренду без торгов или постоянное безвозмездное пользование, предоставляют информацию из реестра имущества.



– Сейчас в МФЦ по всей области можно получить около 350 государственных и муниципальных услуг. Основная задача центров – реализация принципа «одного окна», когда гражданин освобождается от необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям или платить деньги посредникам, – подчеркнул директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Комфорт и удобство жителей области –для нас первоочередная задача.