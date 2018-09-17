​Надзорную деятельность в сфере рекламы обсудили в рамках межведомственного совещания по правовому просвещению органов государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Представители регионального УФАС уделили особое внимание требованиям антимонопольного законодательства.



Обеспечение единой политики в сфере размещения наружной рекламы на всей территории области, создание и ведение общей базы данных по рекламным местам, оптимизация размещения конструкций с учетом архитектурной среды – важные направлени деятельности регионального Правительства. Эта работа проводится с учетом потребностей всех заинтересованных лиц. Обеспечена максимальная прозрачность процесса принятия решений.



– В рамках работы геопортала Ярославской области ГИС-76 актуализирована информация о расположении и характеристиках всех отдельно стоящих рекламных конструкций. Все проекты изучаются всесторонне, а решения по размещению объектов теперь принимаются коллегиально – на заседаниях специально созданной комиссии по размещению рекламных кострукций в Ярославской области, – рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. –В целях недопущения нарушения законодательства о конкуренции и предоставления преимущественного права хозяйствующим субъектам, выявляется незаконная наружная реклама, в адрес владельцев выносятся предписания. За текущий год было демонтировано 238 конструкций.