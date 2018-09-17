​В рамках подготовки к запуску с 1 октября федеральной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» в регионе проводится комплекс мероприятий, в том числе – проверки органов ЗАГС. Очередная прошла в Ярославле.



Оценивались соответствие процесса требованиям законодательства, ведение делопроизводства, обеспечение сохранности документации, материально-технического оснащения, уровень межведомственного электронного взаимодействия и проведение предварительных работ по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния с помощью программного модуля «Ретроконверсия» ПО «Находка-ЗАГС».



– Создание единой государственной базы данных ЗАГС очень важно, поскольку позволит повысить качество оказания государственных услуг, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – У людей появится возможность получать подтверждающие факты государственной регистрации актов гражданского состояния документы по месту обращения, без направления запроса в другой субъект РФ, как было ранее.



В Ярославской области к госсистеме будут подключены 24 органа ЗАГС. За полгода они предоставили гражданам более 66,5 тысячи услуг.



В электронную форму планируется перевести все актовые записи, составленные с 1926 года. Произведенные тестовые выгрузки электронных записей актов гражданского состояния к настоящему времени в Ярославской области превысили плановый показатель более чем в два раза.



Все органы ЗАГС региона оснащены новой специальной компьютерной техникой, предназначенной для работы в федеральной государственной информационной системе. Специалисты подразделений прошли комплексное обучение работе в новом программном обеспечении. Практически в ежедневном режиме проводится тестирование системы, в котором принимают участие сотрудники всех органов ЗАГС региона.



Федеральным законодательством определено, что перевод в электронную форму актовых книг должен быть завершен не позднее 31 декабря 2020 года.