|На левом берегу Тутаева завершились работы по благоустройству городского парка отдыха. Работы выполнены за счет средств губернаторской программы «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».
Стоимость проекта составила более 5 миллионов рублей. Активное содействие в уборке территории на подготовительном этапе оказали местные жители и предприниматели.
– Этот парк – визитная карточка левобережья, поэтому и жители города, и власти приложили максимум усилий при подготовке заявки на его включение в программу «Решаем вместе!» по направлению «Обустройство мест массового отдыха», – сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. – Победителями стали только два муниципальных образования региона – Тутаев и Углич. Сегодня парк выглядит достойно, здесь отдыхают горожане и туристы. Проделана большая работа: от выпиловки аварийных деревьев до планирования пешеходных зон и их обустройства.
Все дорожки в парке выложены плиткой, установлены новые скамейки, урны. Приведен в порядок хоккейный корт. В летнее время на нем организуют баскетбольную площадку. Порядок будет контролировать пост охраны.
В рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» в левобережной части Тутаева также благоустроена площадь имени Ленина. За данную общественную территорию 18 марта проголосовали более 1600 человек.
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