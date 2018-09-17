​На левом берегу Тутаева завершились работы по благоустройству городского парка отдыха. Работы выполнены за счет средств губернаторской программы «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



Стоимость проекта составила более 5 миллионов рублей. Активное содействие в уборке территории на подготовительном этапе оказали местные жители и предприниматели.



– Этот парк – визитная карточка левобережья, поэтому и жители города, и власти приложили максимум усилий при подготовке заявки на его включение в программу «Решаем вместе!» по направлению «Обустройство мест массового отдыха», – сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. – Победителями стали только два муниципальных образования региона – Тутаев и Углич. Сегодня парк выглядит достойно, здесь отдыхают горожане и туристы. Проделана большая работа: от выпиловки аварийных деревьев до планирования пешеходных зон и их обустройства.



Все дорожки в парке выложены плиткой, установлены новые скамейки, урны. Приведен в порядок хоккейный корт. В летнее время на нем организуют баскетбольную площадку. Порядок будет контролировать пост охраны.



В рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» в левобережной части Тутаева также благоустроена площадь имени Ленина. За данную общественную территорию 18 марта проголосовали более 1600 человек.