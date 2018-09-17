​Потенциал Ярославской области был представлен на XXIV Международной туристической выставке «Отдых», которая прошла в Москве на прошлой неделе.



На мероприятии свои возможности презентовали 85 стран и регионов России. Площадь экспозиций составила 15 тысяч квадратных метров. Посетили выставку более 40 тысяч человек, из которых 90% – представители профессионального сообщества.



– Выставка «Отдых» – крупнейшее отраслевое событие, которое завершает «высокий» туристический сезон и дает старт продажам зимних программ и планированию следующего года, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Три дня продуктивной работы позволяют участникам форума встретиться с новыми партнерами и клиентами – туристическими агентствами, туроператорами. Деловая программа ориентирована на решение актуальных задач отрасли и туриндустрии и позволяет наладить прямой диалог бизнеса и представителей органов власти.



В рамках выставки подведены итоги Национального рейтинга развития событийного туризма. Ярославский регион занял шестую строчку, улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с прошлым годом.



Два ярославских проекта стали лауреатами всероссийских профессиональных премий. Гастрономический тур «Трапеза по-ярославски» завоевала Гран-При Всероссийской туристской премии «Маршруты России». Это совместный проект Ярославского музея-заповедника и ресторана «Ванильное небо».



Второе место в номинации «События деловой направленности в сфере туризма и гостеприимства» в рамках премии в сфере событийного туризма «События России» получил проект «День рождения Золотого кольца». Впервые этот праздник прошел в 2017 году – юбилейном для маршрута. Проект рассчитан на реализацию во всех городах и регионах Золотого Кольца России.



– Эксперты отметили высокий потенциал Ярославии в сфере событийного туризма, – сказал председатель оргкомитета, президент Национального рейтинга развития событийного туризма России, вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), ректор Международной академии развития туриндустрии Игорь Каверзин. – Каждый год в регионе проходят новые мероприятия, развиваются те, которые уже стали традиционными. Наиболее яркую динамику на наш взгляд показывает «Пир на Волге».