​Подведены итоги конкурса по энергосбережению «Наш тёплый дом – 2018». Церемония награждения 84 победителей и призеров прошла в Ярославском государственном театре юного зрителя в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.



Мероприятие организовали областной департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов совместно с департаментом образования при участии ресурсоснабжающих компаний ПАО «ТГК – 2», АО «Ярославская электросетевая компания», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «МРСК Центра «Ярэнерго».



Конкурс творческих работ проводится с 2009 года, его цель – формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в сфере энергосбережения. На этот раз свои заявки прислали более 240 учащихся и 11 педагогов из 12 муниципальных образований Ярославской области: Гаврилов-Ямского, Любимского, Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, городов Рыбинск, Ярославль и Переславль-Залесский. На открытой выставке, развернутой в фойе ТЮЗа, можно было увидеть рисунки, аппликации, плакаты, объемные модели, макеты и даже компьютерные программы на тему энергосбережения.



Уже несколько лет региональный конкурс «Наш теплый дом» является открытым. В этом году в творческом состязании, помимо Ярославской области, приняли участие 11 регионов Российской Федерации: 48 ребят и 9 педагогических работников из Белгородской, Вологодской, Костромской, Мурманской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областей, Ставропольского края, республик Коми и Хакассия.