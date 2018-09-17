|День промышленности – одно из главных экономических событий года в Ярославской области. 2 октября он пройдет в регионе в восьмой раз. Ожидается больше тысячи участников, порядка трехсот представителей предприятий, профильных министерств и ведомств, в том числе федеральных.
– На сегодняшний день наш регион обладает значительным ресурсным, технологическим и кадровым потенциалом, который в полной мере будет продемонстрирован на форуме, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Кроме того, мероприятие традиционно является площадкой для обмена опытом, поиска партнеров, развития деловых связей, демонстрации достижений различных отраслей промышленности.
В рамках форума будет работать межрегиональная выставка «Промышленность. Инновации. Современные технологии», участие в которой примут более 50 ведущих предприятий Ярославской области. Уникальные инновационные наработки представит ряд учебных учреждений региона.
Деловая программа форума насыщена и носит прикладной характер. Запланированы «круглые столы», сессии по актуальным вопросам экономики, знакомство с инновационными проектами, встречи в формате В2В и многое другое.
Особое внимание будет уделено цифровому производству. Этому вопросу будет посвящена стратегическая сессия «Цифровое производство – перспективы развития, вызовы и возможности для реального производства».
Одним из значимых событий Дня промышленности станет открытие центра «Мой бизнес», который объединит различные структуры поддержки малых и средних предприятий.
В ходе пленарной сессии «Регионы России – новые точки роста» участники обсудят реализацию промышленной политики в РФ в целом и Ярославской области в частности.
Темами дискуссий на круглых столах станут вопросы развития технологических поставщиков для крупнейших закупщиков, практические инструменты экспортной работы на международных рынках, а также льготный лизинг оборудования.
На Дне промышленности также состоится церемония награждения лучших промышленных предприятий региона.
Организаторами мероприятия выступают Правительство Ярославской области, департамент инвестиций и промышленности.
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