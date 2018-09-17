|В учреждениях культуры Ярославской области начались новые творческие сезоны, а вместе с ними – показы спектаклей и цирковых представлений в рамках губернаторского проекта «На высокой волне».
Премьера новой программы «Звезды манежа» прошла в эти выходные в Ярославском цирке. За два дня представление посетили более 500 представителей социально незащищенных категорий населения. Зрители увидели популярные во всем мире цирковые номера, профессиональную дрессуру, а также уникальный конный аттракцион «Кубанские казаки» под руководством народного артиста России Юрия Мерденова.
Кроме цирковых представлений благодаря акции «На высокой волне» жители региона смогут посетить театральные постановки, планетарий, филармонические концерты – не только в Ярославле, но и в малых городах области.
– Только за прошлый год более 54 тысяч человек воспользовались возможностью бесплатно побывать на музейных выставках, спектаклях, музыкальных вечерах и цирковых представлениях, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Это более 300 мероприятий. Акция популярна, очень востребована, и она будет продолжена.
Социальный проект «На высокой волне» запущен в 2016 году по инициативе главы региона Дмитрия Миронова. В рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством области финансовую поддержку в реализации идеи оказывает ОАО «Славнефть-ЯНОС».
В 2018 году в проекте участвуют Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова, Ярославский государственный театр кукол, Ярославская государственная филармония, Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой, Ярославский государственный цирк.
Мероприятия в этих учреждениях культуры могут бесплатно посетить люди пожилого возраста, ветераны войны, труда, Вооруженных сил, инвалиды, малоимущие граждане, члены многодетных семей, дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и другие.
Билеты на мероприятия предоставляются по запросу организаций, работающих с социально незащищенными категориями граждан.
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