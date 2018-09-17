​В рамках запуска в регионе новой системы работы с обращением твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях проводится замена контейнеров.



В Ярославле уже установлено 2800 единиц. В полном объеме произведены работы в селе Брейтово – там обустроено 32 новые контейнерные площадки. В Ростове, где совсем недавно по вине прежних подрядчиков места сбора отходов представляли собой несанкционированные свалки, с опережением графика завершены работы уже на 27 площадках.



Замену контейнеров проводит единый региональный оператор в сфере обращения с отходами ООО «Хартия». Правительство Ярославской области мониторит его деятельность в постоянном режиме.



– Контроль проводим многоуровневый – и по сбору, и по утилизации мусора, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Стоит отметить, что на данный момент ситуация в целом стабилизируется. Создание современной инфраструктуры обращения с отходами важно для обеспечения комфортных условий жизни населения, для повышения экологической безопасности во всей нашей области.



Как отметил руководитель по работе с муниципальными образованиями Ярославского филиала ООО «Хартия»» Дмитрий Митрохович, новые современные легкие контейнеры необходимы и для оперативной работы спецтехники, и для комфорта жителей региона. Работы по обустройству площадок проводятся в максимально сжатые сроки.