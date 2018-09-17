​С 17 сентября по 14 октября в Ярославской области проходит социальная акция «Спасибо нашим бабушкам и дедушкам!», посвященная Дню пожилого человека.



К участию приглашаются команды из общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей. Ребята в возрасте от 7 до 18 лет должны подготовить и провести мероприятия на тему «Спасибо нашим бабушкам и дедушкам!» для своих сверстников. Форматы различные – классные часы, интерактивные и игровые программы, творческие мастерские. Присутствие бабушек, дедушек и других членов семей приветствуется.



Заявку на участие в акции необходимо прислать на электронный адрес a.pujaeva@corp.yarcdu.ru до 24 сентября, информацию о проделанной работе с фотоотчетом – по 17 октября включительно.



Мероприятие, организатором которого выступил департамент образования Ярославской области, направлено на воспитание уважительного и внимательного отношения к пожилым людям, укрепление связей между поколениями.



Итоги акции подведут до 19 октября. Информация будет размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».