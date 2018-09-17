​С 17 по 23 сентября в областном центре проходит XIX Международный Волковский фестиваль. В программе 11 спектаклей, которые представят коллективы из Москвы, Петербурга, Уфы, Саратова, Вологды, Нальчика и, конечно, Ярославля. Кроме того, зрители увидят постановку эстонского театра и германо-российский проект.



– Волковский фестиваль давно уже стал событием федерального уровня, которое каждую осень на время превращает Ярославль в театральную столицу России, – отметила директор областного департамента культуры Марина Васильева. – Правительство региона будет дальше поддерживать этот проект.



Вчера на торжественном открытии фестиваля прошла традиционная церемония вручения премий Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова, а также премии «За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова», учрежденной Правительством региона. В 2018 году ее удостоен Анатолий Поздняков, который с 1977 года бессменно служит театральному искусству на сцене Рыбинского драматического театра.



Федеральные театральные премии присуждены Башкирскому ордена Трудового Красного Знамени академическому театру драмы имени Мажита Гафури и Вологодскому областному театру кукол «Теремок». Также этой награды удостоена заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Кабардино-Балкарской Республики Куна Жакамухова.



На открытии фестиваля был показан спектакль Московского драматического театра им. Ермоловой «Утиная охота». Режиссер – Евгений Марчелли. В главных ролях: Иван Янковский, Кристина Асмус, Дарья Мельникова.



Справка



Международный Волковский фестиваль ведет свое начало с 2000 года, когда Россия отметила 250-летие русского профессионального театра на его родине, в Ярославле. С тех пор старейшая отечественная сцена ежегодно собирает ведущие театральные коллективы России и зарубежья.