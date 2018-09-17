​16 – 17 октября в регионе в третий раз пройдет чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».



Ярославская область включилась в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и тогда же был проведен первый чемпионат. В 2017-м на российском уровне ярославский школьник Никита Демидов занял первое место в компетенции «Робототехника».



В этом году увеличилось количество категорий: принять участие в чемпионате приглашают не только школьников и студентов, но и специалистов – людей с инвалидностью в возрасте до 65 лет.



Школьники покажут свое мастерство в четырех компетенциях: «Робототехника», «Ремонт обуви», «Резьба по дереву» и «Портной». Студенты будут соревноваться в слесарном, малярном и поварском деле, торговле, укладке кирпича и анимации. Специалисты – в компетенциях «Массажист» и «Обработка текста».



На «Абилимпикс» приглашают как участников, так и волонтеров. Прием заявок продолжится до 20 сентября. Получить более подробную информацию и скачать форму заявки на участие можно на официальной странице http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro.



Важно, что «Абилимпикс» – не только соревновательное мероприятие, но и площадка для встречи инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с потенциальными работодателями.