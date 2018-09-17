​На этой неделе в Ярославль прибудет одна из самых почитаемых христианских святынь – десница святителя Спиридона Тримифунтского. Она будет находиться в Успенском соборе.



Доступ к святыне будет открыт ровно сутки с 10 часов утра 20 сентября.



Каждый час перед святыней будет служиться молебен с чтением акафиста святому Спиридону. Также пройдут две Божественные литургии: ранняя и поздняя. Ранняя начнется в ночь с 20 на 21 сентября. Поздняя – в 8 утра 21 сентября. Планируется, что ее возглавит Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон в сослужении епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина и епископа Переславского и Угличского Феодора.



Принесение мощей святого организует Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме Ярославля десница Спиридона побывает еще в нескольких городах страны. Информацию о пребывании мощей в России можно узнать на сайте: https://spiridon.patriarchia.ru/.



Справка



Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона, который был пастухом, избрали епископом города Тримифунта. Епископ имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Он вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.



В России его чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви, также многие обращаются к нему с просьбами помочь в самых простых житейских нуждах, например, решить проблемы с жильем. В 2010 году мощи Святителя Спиридона уже привозили в Россию, но только в Москву и Санкт-Петербург.