​В село Мокеиха Некоузского района прибывают машины из Барнаула с заказанным на заводе-изготовителе оборудованием для модульной котельной на угле. Она будет смонтирована и начнет работать уже в этом сезоне, что позволит повысить качество теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов.



– Запустить новую угольную котельную в Мокеихе мы планируем в октябре. А осенне-зимний сезон 2018 – 2019 годов этот населенный пункт начнет с использования мощностей старой котельной, работающей на торфе, – рассказал генеральный директор АО «Яркоммунсервис» Михаил Гусарин. – Топливом она обеспечена, пробный запуск проведем уже в ближайшие дни.



В первой партии оборудования, поступившего в Мокеиху, основания котлов, топок, циклонов, скиповых подъемников, дымососов. Во второй – насосы, теплообменники, запорная арматура.



– В конце этой – начале следующей недели на специально подготовленной площадке начнется монтаж объекта, – сообщил первый заместитель главы администрации Некоузского района Павел Демидов.



Работы по сборке будет проводить бригада специалистов завода-изготовителя. Кроме того, в ближайшее время в село из Подмосковья поступят комплектующие для здания котельной: каркас сооружения, сэндвич-панели, двери и окна.



По поручению губернатора Дмитрия Миронова вопрос качественного и бесперебойного теплоснабжения Мокеихи находится в зоне особого внимания, поскольку во время осенне-зимних периодов прошлых лет в этом населенном пункте возникали проблемы.



Проект по строительству новой котельной реализуется под контролем Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и администрации Некоузского района.