​В Ярославской области началась вакцинация против гриппа. В этом году планируется привить 562840 человек (45% населения региона), из них 102000 – дети. Деньги на закупку вакцины выделены из федерального и областного бюджетов.



– В регион поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых «Совигрипп» в количестве 184050 доз, – сообщила и.о. начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Любовь Лебедева. – Это примерно 45% от всей поставки. Вакцина хорошо себя зарекомендовала, она отечественного производства и борется с основными штаммами гриппа. Препарат последнего поколения с пониженным содержанием антигена, но с иммуномодулятором.



Любовь Лебедева добавила, что «Совигрипп» легко переносится и повышает сопротивляемость организма не только гриппу, но и другим вирусным инфекциям. Противопоказание – аллергическая реакция на куриный белок. Вакцина широко применяется на территории Ярославской области и дает хороший иммунитет. После нее не зафиксировано ни одного осложнения.



В поликлиниках региона уже начали вакцинацию от гриппа: на 6 сентября ее прошли 60 240 взрослых и 1721 ребенок.



Алена Прохорова ежегодно прививается вместе со всей своей семьей.



– Мы переносим процедуру хорошо, – поделилась она. – Даже если и болеем, то гораздо легче, чем раньше, когда не вакцинировались.



В ярославской поликлинике №2 с начала прививочной компании вакцину от гриппа получили уже около 7 тысяч человек из 61 тысячи прикрепленного населения. По словам руководителя медучреждения Светланы Бутусовой, процедура занимает не более 15 минут.



– Необходимо перед прививкой пройти осмотр терапевта, получить направление, – рассказала Светлана Бутусова. – С каждым годом количество пациентов, желающих вакцинироваться от гриппа, увеличивается. Но в любом случае каждому в период эпидемии необходимо придерживаться простых правил: мыть руки, избегать большого скопления людей, пить витамины и не переохлаждаться. Это поможет защититься от инфекции.