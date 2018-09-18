​Жительницы Ярославля могут принять участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель». Он разработан специально для женщин: находящихся в декретном отпуске, имеющих несовершеннолетних детей, а также состоящих на учете в службе занятости. Цель – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.



– Поддержка женского предпринимательства и создание условий для комфортного запуска бизнеса – одна из задач, стоящих перед органами исполнительной власти, – отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Ярославской области Галина Крохмаль. – Проект «Мама-предприниматель» дает его участницам возможность реализовать себя, выйти на новый уровень жизни, создать рабочие места, а также способствует развитию социальной сферы и росту доли малого и среднего бизнеса в структуре экономики региона.



Бесплатное обучение пройдет с 16 по 22 октября в Ярославском бизнес-инкубаторе в форме тренинга-интенсива. Предусмотрено погружение в деловую среду, разработка бизнес-планов и менторская поддержка.



Заключительный этап – конкурс бизнес-проектов. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница в каждом из городов проекта получит грант в размере 100 000 рублей.



В регионе проект реализуется уже во второй раз. В прошлом году лучшей была признана руководитель гончарной мастерской «Текстура» Анастасия Попова. На грантовые деньги она купила печь для обжига.



– Проект «Мама-предприниматель» дает женщинам уникальный шанс сочетать материнство и бизнес, — подчеркнула президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее», выступающего грантодателем проекта, Анна Сошинская. — Благодаря образовательной программе, советам бизнес-тренеров и финансовой поддержке в рамках конкурса мы помогаем воплотить в жизнь идеи стартапов, которые им не удавалось реализовать самостоятельно. При этом, мотивируя молодых инициативных женщин на организацию собственного дела, наш проект выполняет глобальную задачу — позволяет развивать экономику страны.



Справка



Проект «Мама-предприниматель» реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Официальным партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ. В Ярославле содействие проекту оказывают Правительство области и Сообщество женщин-предпринимателей города.



В 2017 году программа «Мама-предприниматель» была реализована в 20 регионах, в 2018-м планируется охватить более 50 субъектов РФ.



Подать заявку на участие можно на сайте mama-predprinimatel.ru.