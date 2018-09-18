​18 сентября в Правительстве Ярославской области в режиме видеоконференции прошло межведомственное совещание по вопросам организации сбора и вывоза мусора из городских округов и муниципальных районов. Участие в обсуждении приняли представители единого регионального оператора в сфере обращения с отходами ООО «Хартия», профильных служб, руководители органов местного самоуправления.



– Правительство области в постоянном режиме мониторит деятельность регионального оператора с первого дня его работы, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Ситуация в регионе стабилизируется. В данный момент совместно с органами местного самоуправления ведется работа по актуализации перечня мест сбора ТКО, дорабатывается график установки контейнеров нового образца. Их замена будет произведена на территории всех муниципальных образований поэтапно, в объеме до 25% в год, в рамках контракта с региональным оператором и согласно территориальной схеме обращения с ТБО.



Сотрудники администраций муниципальных образований отметили, что для оперативного решения проблемных вопросов необходимо постоянное присутствие в районах представителей регионального оператора.



– Работа в этом направлении уже ведется, – сообщил директор Ярославского филиала ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Для оперативного взаимодействия с населением и юридическими лицами открыты четыре дополнительных офиса компании в Ростовском и Рыбинском муниципальных районах. Необходимая контактная информация размещена на сайте ООО «Хартия».



Виталий Шубин добавил, что компания продолжает наращивать материально-техническую базу и увеличивать штат сотрудников. Собственный парк спецтехники на сегодня составляет уже 40 машин. Установлено более 2800 новых контейнеров в Ярославле и Ростове.



В ходе совещания были проанализированы проблемные моменты, касающиеся содержания контейнерных площадок. Региональный оператор несет ответственность за обращение с отходами с момента их погрузки в мусоровоз. За порядок на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориям в соответствии с законодательством отвечает собственник земельного участка, на котором они расположены. По итогам совещания органам местного самоуправления дано поручение проконтролировать выполнение данных обязательств.



Также руководители администраций должны взять на контроль вопрос исключения платы населения за вывоз ТКО из платы за содержание жилого помещения. С 1 сентября данная услуга стала самостоятельной коммунальной.