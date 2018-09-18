​18 сентября в Правительстве Ярославской области прошло первое заседание координационной комиссии по актуализации данных для федеральной информационной адресной системы. В обсуждении вместе с представителями органов исполнительной власти в режиме видеоконференцсвязи приняли участие сотрудники Росреестра, Управления Федеральной налоговой службы, городских и районных администраций.



В федеральной информационной адресной системе хранятся данные об объектах, расположенных на территории России: субъектах Федерации, районах, населенных пунктах, улицах, домах. Путем проведения инвентаризации планируется максимально увеличить количество участников ФИАС. В процесс, помимо профильных федеральных ведомств, должны активно включиться органы исполнительной власти и местного самоуправления, а также граждане.



– С учетом необходимости межведомственного взаимодействия в рамках мероприятий по актуализации сведений ФИАС Правительство региона выступает как модератор данного проекта, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Это направление чрезвычайно важно сегодня, так как от эффективности такой работы зависит пополнение консолидированного бюджета Ярославской области, следовательно, социально-экономическое развитие региона.



В рамках заседания проработаны организационные вопросы и проблемные моменты по актуализации и своевременному наполнению системы. В числе наиболее распространенных на сегодня неточностей ФИАС – наличие дублей, нестыковки, связанные с процессом реформы местного самоуправления, а также с системой присвоения адресов в многоквартирных домах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах.



Федеральной налоговой службой сформирована «дорожная карта» мероприятий, согласно которой до 1 января 2019 года все работы по актуализации и инвентаризации адресов должны быть завершены.



– Координационная комиссия будет площадкой, на которой УФНС совместно с региональным Правительством развернет работу с муниципальными районами и городскими округами, управлением Росреестра, УМВД, прокуратурой и иными заинтересованными участниками процесса, – рассказала заместитель начальника УФНС по Ярославской области Наталья Зеленова. – Ход процесса отслеживаем постоянно. Для более четкой и оперативной работы администрациям муниципальных образований будут предоставлены дополнительные программные продукты для работы с налоговой службой в режиме он-лайн.



Согласно федеральному законодательству, актуализированная федеральная информационная адресная система должна начать работать с 1 апреля 2019 года.