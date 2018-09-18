​В течение сентября – октября 14 детских домов региона бесплатно получат приставки для подключения цифрового эфирного телевидения.



Сегодня заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая и директор ярославского филиала РТРС Альберт Сазонов передали такое оборудование двум из них, расположенным в Первомайском районе. Это муниципальное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где проживает 21 человек, и Багряниковская школа-интернат, где обучаются 74 ребенка.



– Цифровое эфирное телевизионное вещание – это новое, более высокое качество изображения и звука. Переход на «цифру» позволит расширять число доступных населению каналов, экономить частотный ресурс, развивать новые современные услуги, – сказала Екатерина Троицкая. – Правительство региона работает над тем, чтобы сделать переход от аналогового к цифровому телевидению комфортным для жителей региона. Предусмотрена помощь для социально-незащищенных категорий населения.



Также приставки получат детские дома Гаврилов-Ямского, Ростовского, Угличского и Даниловского районов, Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского.



С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира.



Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленность и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.



Подключение оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – дело нескольких минут. Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона.



На федеральном уровне закреплено сохранение аналоговой трансляции основных российских телеканалов до 2018 года включительно. В Ярославской области малоимущие и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства за консультацией по оформлению пакета документов для получения приставки.



Все вопросы, связанные с цифровым телевидением, можно задать специалистам, работающим на горячей линии: 8-800-220-20-02.



Справка



Сегодня жители Ярославской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».



К концу 2018 года жители региона получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2: «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ». Сейчас этот пакет уже доступен в Ярославле, Ростове, Угличе, Мышкине, Рыбинске, Тутаеве, Некоузе и других населенных пунктах, расположенных в зоне охвата радиотелевизионных передающих станций «Дубки» и «Волга».