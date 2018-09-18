|Продолжает работу Корпоративный университет Правительства Ярославской области, обеспечивающий профессиональное развитие гражданских и муниципальных служащих. С начала года обучение в нем прошли более тысячи человек. Было задействовано 40 наставников.
Среди 26 приоритетных направлений – противодействие коррупции, взаимодействие с общественными советами, государственные и муниципальные услуги, государственная национальная политика. Работа строится в форме тренингов, информационно-методических семинаров и семинаров-практикумов, в том числе – посредством видеоконференцсвязи.
18 сентября в Правительстве Ярославской области прошел семинар Корпоративного университета, посвященный работе с обращениями граждан и контрольными документами. Были рассмотрены наиболее часто встречающиеся недочеты, даны практические рекомендации по их устранению и профилактике.
– Работа с обращениями – важная составляющая процесса взаимодействия с населением, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – От того, насколько оперативно и профессионально подготовлен ответ, зависит решение волнующего человека вопроса. Правительство региона организовало курс по повышению квалификации служащих, занятых на этом и других направлениях. В том числе, изучается использование новых технологий работы с документами.
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вчера, 16:45
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