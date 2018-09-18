​В Тутаеве прошла презентация нового туристического веломаршрута «Колесим по городу». Он разработан Центром культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» в рамках нового туристического бренда Ярославской области.



– Города Ярославии, поддерживая туристический бренд региона, с готовностью формируют новые интересные продукты и предложения, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Сейчас мы ждем экспертного заключения туроператоров, после чего маршрут будет предлагаться гостям Тутаева.



Как рассказал директор МУ «Центр культуры и туризма «Романов – Борисоглебск» Артем Павлов, в программу нового тура входит обзорная экскурсия по городу и посещение самых знаковых достопримечательностей его левобережной части. В их числе: Древнее городище и насыпные валы XV века, Крестовоздвиженский собор, Покровская церковь, Кустодиевский бульвар и аллея Рерихов. Завершается экскурсия подъемом на самую высокую точку Тутаева – смотровую площадку Пожарной каланчи.



Отдельное событие турпрограммы – посещение знаменитого колокольного завода братьев Шуваловых, где по старинным технологиям отливаются колокола для православных храмов и монастырей.



– В 2019 году мы планируем обустроить перед музеем концертную площадку и в летнее время проводить колокольные концентры, – поделился директор ярославского колокольного завода братьев Шуваловых Николай Шувалов.



Общая длина маршрута – около пяти километров, время преодоления – порядка четырех часов. Транспорт и защитные средства участникам экскурсии предоставляет Центр культуры и туризма.