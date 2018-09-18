|В Правительстве области прошла церемония награждения ярославских спортсменов, показавших высокие результаты на чемпионате мира и первенстве Европы по плаванию в ластах, и их наставников.
Денежные сертификаты вручены заслуженным тренерам России Елене Аргуновой и Ларисе Кореневой, заслуженному мастеру спорта России, четырехкратной чемпионке мира, двукратной рекордсменке Европы, восьмикратной победительнице первенства Европы Екатерине Михайлушкиной, мастеру спорта России международного класса, двукратной чемпионке мира Елене Лопатиной и заслуженному мастеру спорта России, двукратному чемпиону мира Алексею Шафигулину.
– У нас сильная тренерская команда, хорошо работает региональная федерация по подводному спорту, поддержку ей оказывают наш департамент, город, спортивная школа, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – Именно это тесное взаимодействие ведет к успеху. Кроме системности важна плодотворная работа тренера и спортсмена, которая в регионе поднята на высокий уровень и позволяет готовить чемпионов.
Отметим, что подводный спорт – один из трех неолимпийских видов спорта, ставших базовыми для Ярославской области.
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