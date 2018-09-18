​Мобильная бригада медиков провела очередной выезд. На этот раз – в поселок Поречье-Рыбное Ростовского района. Маленьких пациентов здесь проконсультировали врачи областной детской больницы: хирург, педиатр, дерматолог, лор и другие узкие специалисты. Прийти на осмотр могли все желающие.



– Правительство Ярославской области и департамент здравоохранения и фармации уделяют пристальное внимание оказанию медицинской помощи детскому населению в районах нашего региона, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Мы организуем выезды в наиболее удаленные от центральных районных больниц населенные пункты. Только за полгода бригада врачей провела 29 рейдов, из них девять – на мобильном медицинском комплексе. Осмотрено около 1500 детей. Побывали в Гаврилов-Ямском, Пошехонском, Первомайском, Угличском районах. Каждый медик за один выезд принимает порядка 30 пациентов.



Бригаду в Поречье-Рыбном ждали: попасть к узкому специалисту, да еще и без записи – на селе проблема актуальная. Офис врача общей практики, где проходил прием, был полон детей и родителей. На осмотр привозили целые классы, для школьников специально организовали автобусы. К тем, кто не смог прийти сам из-за состояния здоровья, медики приехали на дом.



– Основная цель таких рейдов – приближение специализированной помощи к месту проживания детей, – отметила главный врач ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» Марина Писарева. – И сейчас, мы приехали сюда с мобильным комплексом, который оснащен современным оборудованием, позволяющим диагностировать хронические заболевания и делать анализы.



Наиболее востребованы в отдаленных населенных пунктах такие специалисты как невролог, оториноларинголог, хирург-ортопед. Что касается выявляемых заболеваний, то на первом месте – болезни органов дыхания, на втором – костно-мышечной системы, на третьем – кожи и подкожно-жировой клетчатки.