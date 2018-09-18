В Ярославской области продолжается работа по контролю за размещением кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия. С начала года в ходе надзорных мероприятий выставлено 43 предостережения для юридических лиц и 8 предписаний для физических лиц, демонтировано 22 блока.



– Зачастую собственники зданий для удобства и комфорта устанавливают на фасадах кондиционеры, спутниковые антенны и рольставни, не задумываясь о том, что это влияет на визуальное восприятие памятника архитектуры, – сказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Законодательством такие работы проводить запрещено.



Общественность так же активно принимает участие в сохранении облика памятников архитектуры. Сигналы в департамент с просьбами проверить законность установки технических сооружений на объектах культурного наследия поступают постоянно.