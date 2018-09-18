|В октябре в России будет проводиться пробная перепись населения. С 1 по 10 число участие в ней может принять любой гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. В Ярославской области это около 600 тысяч человек.
– Во время пробной переписи 2018 года предстоит отработать принципиально новый для нашей страны способ сбора статистической информации о населении – самостоятельное заполнение гражданами переписных листов через портал госуслуг, – рассказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Пользоваться этим электронным ресурсом очень удобно: все можно оформить не выходя из дома.
Пробная перепись проводится для выработки оптимальной организационно-технологической схемы проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, предполагающей комбинирование различных способов сбора сведений. Самостоятельное заполнение гражданами опросных листов позволит сократить расходы как на первичное получение информации, так и на ее последующую обработку.
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