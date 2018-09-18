​Ярославская область получит 205 миллионов рублей на проведение благоустройства в Мышкине, Переславле-Залесском, Ростове и Тутаеве. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Правительства РФ.



Весной эти города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.



– Теперь распоряжение о выделении средств подписано, и скоро можно будет приступить к работе. Это хорошая возможность сделать наши города еще комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Самое главное, чтобы все работы были выполнены качественно, и обновленные общественные пространства служили людям долгие годы. Приглашаю жителей региона присоединиться к контролю за проведением работ. Именно вы в конечном итоге должны стать не только главными гостями, но и хозяевами этих благоустроенных территорий.



В Тутаеве за счет гранта будет реконструирована Волжская набережная – от причала для теплоходов до Воскресенского собора. В Ростове проект по созданию комфортной среды реализуют на Соборной площади. В Мышкине благоустроят усадьбу Чистова и прилегающую к ней территорию, а в Переславле – Народную площадь.



Полностью работы на объектах должны быть завершены к концу 2019 года.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году проводился Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации впервые. Поручение об организации такого мероприятия дал Президент РФ Владимир Путин.



От Ярославской области на конкурс было направлено семь заявок. Это проекты благоустройства Гаврилов-Яма, Мышкина, Углича, Тутаева, Ростова, Данилова и Переславля-Залесского. Объекты были определены в ходе широкого обсуждения с местными жителями, получили поддержку муниципальных общественных комиссий.



Все заявки региона прошли отбор федеральной комиссии и вышли в финал.