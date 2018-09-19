​На территории полигона «Скоково» проведен комплекс мероприятий по улучшению инфраструктуры.



– За счет собственных средств предприятия обустроены подъездные пути, заменено асфальтовое покрытие на площади более 5,7 тысячи квадратных метров, – рассказал генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов.



Кроме того, для обеспечения требуемой законодательством технологии эксплуатации полигонов и соблюдения нормативов проведены мероприятия по закрытию откосов объекта, включающие в себя покрытие инертным грунтом и уплотнение. Заменена вышедшая из строя камера, направленная на въезд на полигон. Онлайн трансляция возобновлена, для просмотра необходимо произвести перенастройку.



– Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, предусматривающей соблюдение технологии захоронения, – подчеркнул начальник отдела оборота ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Мониторинг экологической ситуации на полигоне и в санитарно-защитной зоне ведется в постоянном режиме.



Сейчас прорабатываются пять проектов по утилизации фильтрата для обеспечения экологической безопасности полигона при дальнейшей эксплуатации. Окончательно вопрос по выбору организации, которая займется установкой оборудования, будет решен после проведения конкурсных процедур.