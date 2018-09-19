19 сентября руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин встретился с участниками различных школьных и студенческих международных проектов. Мероприятие прошло в Правительстве области.



– Международное молодежное сотрудничество – одно из важнейших направлений развития дружеских и партнерских отношений между государствами, – отметил Кирилл Сорокин. – И в современных условиях Правительство страны возлагает большие надежды именно на молодежь, которая способна вносить значимый вклад в формирование положительного имиджа России. Любые барьеры, которые образуются между государствами, бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и других различий. Очень рад, что в Ярославской области большое количестве активной молодежи, которая способствует популяризации русской культуры в мире.



Международное сотрудничество в молодежной сфере реализуется сегодня на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. В Ярославском регионе студенческие и школьные обмены осуществляются в рамках партнерских связей муниципальных образований с городами Франции, Финляндии, Чехии, США, Великобритании, Германии.



Например, с федеральной землей Гессен только за прошедший год было реализовано несколько проектов, участие в которых приняли около тысячи человек. Один из наиболее крупных – спортивно-образовательный лагерь «Шпортюгенд Гессен», который ежегодно проходит в июле и августе.



– Между нашей областью и землей Гессен сотрудничество развивается сразу по нескольким направлениям, – сказала руководитель бюро по кооперации Гессен региональной организации «Общество русско-немецко-французской дружбы» Валентина Филинкова. – Начиная с 1991 года, было организовано очень много молодежных обменов. Лагерь «Шпортюгенд Гессен» стал самым долгосрочным и регулярным проектом. Он реализуется в ежегодном режиме с 1999 года, традиционно – в два этапа. Летом наши студенты отправляются в Германию, а в конце сентября или в октябре немецкая молодежь приезжает сюда на молодежный фестиваль «Статус». Несмотря на то, что официально лагерь считается русско-немецким, в его работе принимают участие представители многих других европейских стран.



Ярославская студентка Валерия Смирнова поделилась: этот лагерь – больше, чем просто спортивный проект. Здесь презентуются культурные традиции стран с целью укрепления взаимодействия между представителями молодежи и создания позитивной атмосферы, проводятся различные дискуссии.



В завершение встречи Кирилл Сорокин подчеркнул, что от активности школьников и студентов, их желания принести пользу родине, зависит будущее страны:



– России необходимы хорошо образованные энергичные люди, умеющие принимать яркие и интересные решения. Искренне верю, что ваш опыт участия в международных программах обмена будет использован в дальнейшей деятельности на благо Ярославской области.