​19 сентября заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко и директор департамента строительства Виктор Неженец оценили уровень готовности проблемного многоквартирного дома ЖК «Радужный» в поселке Кузнечиха Ярославского района.



– Благодаря работе, проведенной Правительством области по поручению главы региона Дмитрия Миронова, для этого объекта был найден новый инвестор. В апреле компания «Стройгарант» приступила к достройке дома, – рассказал Виталий Ткаченко. – В нем получат квартиры более 80 обманутых дольщиков Ярославского района: 51 – из строений №16 и 17 ЖК «Радужный», а также пострадавшие от застройщика ООО «Версаль».



Внутри дома продолжаются отделочные работы в квартирах и местах общего пользования, идет процесс заливки полов, монтаж электропроводки. Вокруг новостройки начался процесс благоустройства прилегающей территории. До конца октября планируется сделать подъездную дорогу, установить освещение. Продолжается подведение коммуникаций.



– Дом уже подключен к сетям канализации. Остается присоединить объект к водопроводной сети, работы уже начались. Газ будет подведен к концу октября, – сообщил представитель подрядчика Валерий Маханов.



Дом в ЖК «Радужный» – один из 14 долгостроев региона, запланированных к сдаче в этом году. Решение проблем обманутых дольщиков находится под контролем губернатора Дмитрия Миронова.