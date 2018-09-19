​Для клинической больницы №10 за счет средств ОМС было закуплено оборудование на сумму 8,5 миллионов рублей. Это эндоскопическая стойка с видеопроцессором, видеогастроскопами и монитором для визуализации в хирургии. Благодаря этой технике врачи больницы теперь могут делать все виды современных операций на пищеварительном тракте и лечить кровотечения при помощи малоинвазивных методов. Пациенты после таких операций быстрее восстанавливаются, меньше находятся на больничной койке.



– Только за последние месяцы наши лечебные учреждения получили разного рода оборудование на сумму более чем 11 миллионов рублей, – сказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Техника направлена в первую, десятую и онкологическую больницы. Улучшение материальной базы в здравоохранении – одна из важнейших составляющих улучшения качества обслуживания населения.



Новое оборудование в больнице №10 стоит с 10 сентября, и за прошедшие дни хирурги сделали порядка 15 операций. Теперь, говорят, смогут увеличить количество малоинвазивных вмешательств в несколько раз.



– Стойка востребована ежедневно. На этом оборудовании сейчас могут работать три наших специалиста, – сообщила главный врач КБ №10 Елена Ивенкова. – В связи с увеличением количества операций и количество специалистов с необходимым набором знаний также будет увеличено.



Кроме технического перевооружения, в больнице в рамках федерального проекта по созданию новой модели поликлиники открылось отделение медицинской профилактики. На основе принципов бережливого производства удалось выравнять загрузку специалистов и выделить время для проведения диспансеризации. Сроки ее прохождения сокращены до одного приема, изменена маршрутизация пациентов.



В отделении медицинской профилактики теперь проводятся углубленные консультации и школы здоровья для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также организовано диспансерное наблюдение пациентов с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.