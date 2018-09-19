​Министерство финансов России представило доклад «О лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» в 2017 году. Ярославская область с проектом «Решаем вместе!» названа лидером по объемам финансирования данного направления из регионального бюджета.



– Наша задача – сделать Ярославскую область максимально комфортной для жизни. А это невозможно без объединения усилий власти и общества, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Именно поэтому мы делаем упор на инициативное бюджетирование. Вместе с жителями в прошлом году мы определяли, какие объекты в рамках проекта «Решаем вместе!» должны быть благоустроены. В собраниях приняло участие более 120 тысяч человек. Вместе мы составляли перечень объектов и на этот год. Провели открытое голосование для определения общественных территорий, благоустройство и ремонт которых необходимо провести в первую очередь. Жители региона – главные заказчики всех работ, и они должны участвовать в процессе принятия решений.



Губернаторский проект «Решаем вместе!», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», направлен на формирование комфортной среды в городах и сельской местности. В прошлом году на его реализацию из регионального бюджета выделено более более 440 миллионов рублей.



Также были привлечены средства приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», курируемого Минстроем России. Размер федеральных субсидий превысил 205 миллионов рублей. Кроме того, деньги поступили из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.



Общая стоимость реализованных в 2017 году проектов программы «Решаем вместе!» – без малого 720 миллионов рублей. Работа шла в четырех направлениях: «Городская среда», «Парки и скверы», «Культура» и «Поддержка местных инициатив».



В докладе Минфина также отмечены качество информационного сопровождения программы в СМИ, разработка логотипа проекта и портала www.vmeste76.ru. На этом интернет-ресурсе публикуются все тематические новости, обеспечена возможность контроля за ходом процесса: действует интерактивная карта, визуализирующая объекты, есть возможность обратной связи.



В настоящее время проект «Решаем вместе!» продолжается. Завершаются работы на объектах 2018 года, на основе предложений граждан составляется перечень объектов на 2019-й.