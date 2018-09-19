|2 октября в Ярославле пройдет межрегиональная научно-промышленная выставка «Промышленность. Инновации. Современные технологии». Она будет организована в рамках областного Дня промышленности.
– Это одна из самых крупных выставок в регионе: каждый год на ней широко представлена промышленная продукция под маркой «Сделано в Ярославской области», – отметил заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Сергей Комов. – Участниками экспозиции станут более 50 ведущих промышленных предприятий. Уникальные инновационные наработки представят также ярославские вузы.
Посетители выставки познакомятся с новшествами в судо- и машиностроении, малой авиации, дорожном строительстве, радиоэлектронике, оптике, химической промышленности и других отраслях.
В экспозиции будет несколько тематических разделов. На площадке перед Концертно-зрелищным центром разместят образцы дорожно-коммунальной спецтехники, строительных материалов, резиновых лодок, приборы ночного видения, аналоги производимых за рубежом деталей.
На первом этаже КЗЦ в рамках экспозиции «Кадры и наука для промышленности» ярославские вузы продемонстрируют свои разработки. Среди них – интеллектуальный робот-тренажер для настольного тенниса, система поддержки принятия решений при диагностировании радиоэлектронных средств.
Кроме того, в фойе КЗЦ разместится стенд Министерства промышленности Республики Крым, выставка народных художественных промыслов.
В рамках Дня промышленности Ярославской области также будут организованы «круглые столы», сессии по актуальным вопросам экономики, знакомство с инновационными проектами, встречи в формате В2В и многое другое.
Мероприятие проводят Правительство Ярославской области и региональный департамент инвестиций и промышленности.
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