​Ярославская делегация готовится принять участие во Всероссийской выставке-ярмарке «Золотая осень-2018», которая пройдет в Москве с 10 по 13 октября. На главном аграрном мероприятии года регион презентует новый IT-проект «Цифровой фермер». Он будет реализован Правительством области совместно с гастрономической фермой «Попов луг».



– Покупатель сможет выбрать и приобрести животное на доращивание через интернет-магазин, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – Контролировать весь процесс откорма и содержания можно будет в режиме реального времени с помощью мобильного приложения. Не секрет, что у фермеров существуют проблемы с продажей своей продукции. Реализация данного проекта позволит решить этот вопрос, а также увеличить объемы выпускаемой продукции.



Участники проекта «Цифровой фермер» смогут не только приобрести качественные фермерские продукты по фиксированной цене, но и пользоваться услугами комплекса «Попов луг» со скидкой. Данный проект будет интересен рестораторам, организациям социальной сферы и общественного питания при промышленных предприятиях, физическим лицам.



Сейчас в регионе около 50 фермерских хозяйств реализуют свою продукцию в торговых точках, работают около 15 фермерских лавок и 5 магазинов. Также успешно реализуется проект «Ярославский фермер».



В области предусмотрены такие формы государственной поддержки, как предоставление грантов начинающим фермерам – участникам региональных программ. По итогам конкурсных отборов 2018 года гранты предоставлены десяти заявителям на общую сумму порядка 22,5 миллиона рублей, а также двум главам КФХ, планирующим развивать семейные животноводческие фермы на общую сумму более 8 миллионов рублей.



С 2018 года введено новое направление государственной поддержки – предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов для развития материально-технической базы. По итогам конкурса их получили два сельскохозяйственных потребительских кооператива на общую сумму 8,3 миллиона рублей.