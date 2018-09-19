​19 сентября в большом зале Ярославской государственной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию регионального отделения Союза художников России. От губернатора и Правительства области представителей организации поздравила директор департамента культуры Марина Васильева.



– Ярославская земля славится яркими талантами, – отметила она. – Мы гордимся тем, что вы живете рядом с нами и дарите нам свое искусство, принимаете активное участие в жизни региона. Огромное вам спасибо за гражданскую позицию и любовь к родному краю, за ваше высокое искусство.



На праздничной церемонии художникам были вручены почетные грамоты и награды губернатора, областного департамента культуры, мэрии Ярославля, Союза художников России.



По окончании официальной части в выставочном в Центральном выставочном зале Союза художников открылась юбилейная выставка. Вниманию зрителей представлены произведения более 200 мастеров: живопись, графика, скульптура, иконопись, ювелирное искусство. В числе авторов – народные художники РФ Владимир Теплов, Юрий Жарков, Владимир Ульянов, Николай Мухин, Александр Карих, заслуженные художники России Сергей Коровин, Елена Пасхина, Владимир Горячев, Леонид Малафеевский и многие другие.



Также в экспозиции представлена мемориальная коллекция работ художников, творчество которых уже стало классикой. Это произведения из семейных коллекций Геннадия Дарьина, Адольфа Булдыгина, Федора Новотельнова.



Выставка продлится до 14 октября.