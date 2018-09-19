​Специалисты центров занятости населения Ярославской области приняли участие в обучающем семинаре по профессиональной реабилитации инвалидов. Мероприятие прошло в Москве на базе ресурсно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Российского государственного социального университета.



– Полученные знания и рекомендации помогут нашим сотрудникам более грамотно и эффективно выстраивать работу по профессиональной реабилитации инвалидов, оказывать им государственные услуги в сфере занятости населения, помогать в трудоустройстве на постоянные рабочие места, – отметила директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина.



Темы занятий касались вопросов профессиональной ориентации граждан с инвалидностью, особенностей взаимодействия, этики общения и подбора работы в зависимости от категорий и степеней ограничения жизнедеятельности. В качестве лекторов выступили преподаватели Ресурсно-методического центра, сотрудники Центра занятости Москвы, столичного Центра занятости молодежи. Они поделились своим опытом работы в сфере содействия занятости граждан с инвалидностью.



В органы службы занятости Ярославской области с начала года обратились 777 граждан с инвалидностью, из них 365 уже работают. На сегодняшний день установленная квота для трудоустройства инвалидов в регионе составляет 5992 рабочих места, при этом занято не более 3100 из них.