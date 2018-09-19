​19 сентября председатель Правительства области Дмитрий Степаненко встретился с членом сборной команды России по боксу среди девушек 15-16 лет кандидатом в мастера спорта Александрой Тихоновой и ее тренером Андреем Павловым. Участие в мероприятии также приняли заместитель председателя регионального Правительства Валерий Холодов и директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.



В этом году Александра Тихонова завоевала золото на первенстве России и серебро на международном турнире по боксу, который проходил в Белграде. Теперь спортсменка готовится к выступлению на первенстве Европы.



Дмитрий Степаненко поздравил девушку и ее тренера и пожелал удачи на предстоящих соревнованиях.



– Бокс закаляет характер. Успехи всегда придают дополнительную уверенность в себе для движения вперед. Как говорится, лучше победы – только новая победа, – отметил Дмитрий Степаненко. – Безусловно, важно вовлекать в спорт молодежь и создавать все необходимые для этого условия. Будем продолжать работать в этом направлении. Очень рад, что видны результаты нашего совместного труда.



Александра рассказала, что боксом занимается всего три года. Высоких результатов, считает она, добилась благодаря своему тренеру.



– У нас есть девочки, которые всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» выиграли. Но Саша – первенство страны. Это самый лучший результат в российском спорте, –подчеркнул Андрей Павлов. – Это трамплин на международный турнир. Через месяц в Европу поедет.



Тренер поблагодарил Правительство области за поддержку бокса. На базе спортивных школ региона этим видом спорта бесплатно занимаются около 900 детей в возрасте до 18 лет. В августе в муниципальных образованиях открыто четыре специализированных боксерских зала.



Всего боксом в Ярославской области занимается около 2,5 тысяч человек, функционируют 30 специализированных залов. За последние несколько лет боксеры региона становились финалистами первенств страны, победителями и призерами Всероссийских и Международных соревнований, первенств и чемпионатов ЦФО и ведомств.



