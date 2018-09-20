​В рамках благоустройства зоны ЮНЕСКО в Ярославле будет обновлена позолота на крестах храма Ильи Пророка на Советской площади. Уже началась подготовка к их демонтажу, который будет проведен с привлечением промышленных альпинистов и техники. Обновлением крестов займется художественная мастерская «Реставратор».



Стоимость комплекса работ по восстановлению позолоты, включая демонтаж и монтаж объектов, – около 4 миллионов рублей.



– Монтаж и демонтаж крестов – работа уникальная, требующая специальной подготовки, опыта, оборудования и снаряжения, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Но это необходимо сделать, поскольку в условиях мастерской реставрацию можно провести более оперативно и качественно. Надеемся, что благодаря профессионализму и мастерству наших ярославских специалистов обновленные кресты на куполах храма засияют уже к концу осени.



Напомним, в прошлом году в рамках соглашения между правительствами Москвы и Ярославской области, подписанного мэром Сергеем Собяниным и губернатором Дмитрием Мироновым, из столицы в наш регион был направлен межбюджетный трансферт в размере 600 миллионов рублей. На 547 миллионов из этих средств произведено 125 видов работ на 55 объектах. В перечень вошли культовые сооружения, жилые и административные здания, парки и скверы, улицы, бульвары, знаковые фрагменты городской среды.



Ремонты проведены в Митрополичьих палатах, Ильинско-Тихоновской церкви, складах Крохоняткиных. Другие ключевые объекты: церковь Ильи Пророка, Кирилло-Афанасиевский и Спасо-Преображенский монастыри, Губернаторский дом – здание Ярославского художественного музея, дом Сорокиной.



Остаток средств, образовавшийся в результате проведенных конкурсов, по итогам которых была получена экономия, – 53 миллиона рублей – распределен на продолжение работ в зоне ЮНЕСКО в этом году. В частности, в настоящее время идет процесс возрождения старинных ярославских курантов на звоннице Спасо-Преображенского монастыря.