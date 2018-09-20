​20 сентября в рамках пленарного заседания первого Ярославского градостроительного форума председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская представила концепцию реновации жилищного фонда в России.



– Вчера мы с группой коллег внесли в Государственную Думу проект закона о реновации жилищного фонда в Российской Федерации, – сообщила она. – На сегодняшний день многие регионы завершают программу переселения из аварийного жилищного фонда, соответственно, следующий шаг, чтобы снова не воспроизводился аварийный жилищный фонд, – это реновация. Наш проект отличается от московского, мы предусмотрели не только снос, но и реконструкцию, чтобы жители могли остаться в своем же доме, только в гораздо более комфортных условиях. Мы учли все, что нам не удалось поправить в московском законе, здесь таких ошибок не будет. Хочу подчеркнуть, что главное в реновации – это согласие жителей, их мнение.



Как подчеркнула Галина Хованская, в законопроекте подробно прописан самый болезненный вопрос – жилищные права граждан.



– Безграничное расширение границ поселения невозможно и нецелесообразно, – отметил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. – Нет ни инфраструктуры, ни сетей, это дорого. А реновация, или комплексное развитие территорий, – это тот путь, который возможен для развития города.



Новый законопроект будет рассмотрен в Государственной Думе во второй половине ноября.